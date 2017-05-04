本來上期說好了今天講汽車內除甲醛的問題，但早上一起床，就發現了帝都AQI爆表的天氣。講真我甲醛的稿子都寫差不多了，不過看看外面一片黃茫茫降塵的天氣，咱們還是先說說車內PM 2.5的問題吧。

研究凈化器有用之前，咱們先了解下凈化器有哪些

這幾年隨著空氣質量的惡化，大多數人都知道家裡多多少少要備一台空氣凈化器，國家在去年也正式施行了新國標，在凈化器的凈化速度、使用壽命、噪音、能耗四個方面做出了要求。反觀汽車行業，國家暫時沒有相關政策出台，行業中依舊是魚龍混雜。

再講汽車凈化器之前，其實現在很多汽車實際上已經自帶空氣凈化的功能了。上期在講清理空調的時候，其實我們已經大概介紹了汽車的換氣系統。在車門車窗關閉后，實際上車艙內是一個相對封閉的環境（說是相對封閉，因為門無法做到100%密閉，還是會有少量空氣從縫隙中進入車艙，只不過相比外循環模式量小的可憐）。

近兩年發佈的新車，大多在進風口處都裝了HEPA濾網用於過濾PM 2.5等污染物。比如特斯拉的「生化武器防禦模式」就是在前置車廂內放入了一塊巨大的HEPA濾網。這塊濾網有多大呢？大概是其他車輛面積的十倍。再比如比亞迪的「綠凈」系統，包括電離空氣形成離子的電離層、過濾直徑0.3μm以上的塵埃顆粒的高效低阻濾材層、殺菌除臭的納米鉑金層、過濾直徑 0.1μm 以上塵埃顆粒的靜電積塵層。這些過濾系統，本質上都是一層高效的濾網，把從入風口吸入的空氣中雜誌過濾掉。對於這類的車，基本沒有購買汽車空氣凈化器的必要。

然而，對於那些比較老的車來說，大多都是不包含這層濾網的。那麼應該選什麼樣的汽車凈化器呢？

目前市面上的車用凈化器，大概分兩種，物理過濾式和靜電吸附式。

物理過濾式的結構非常簡單，和家用的結構一樣，主要有用的就是探測器、濾網、風機。探測機檢測到空氣污染物濃度高了以後，風機轉速加大，空氣經由濾網的過濾，把PM 2.5留在濾網上。

靜電吸附式，無論是空氣還是松下的水離子，都是通過電離分子形成靜電，效果有些類似於老式的大屁股CRT電視。因為老式CRT電視是通過屁股裏面發射管發射陰離子，經過磁場改變離子運動方向，打擊屏幕上的熒光粉產生圖像，所以屏幕上負離子逐漸增多，長時間開電視后就能發現屏幕上有一層塵土。

原理上有用，但是……

以上兩類技術，在原理上講確實都可以凈化空氣中的PM 2.5顆粒，但是……無論是放在中控台上的還是綁在駕駛座後面乃至放在後座後方的檯子上的，都是杯！水！車！薪！因為這些凈化器單位時間內能凈化的空氣都遠遠小於入風口倒入的風。

實際使用中，在不包含空氣過濾系統的車輛內放入空氣凈化器，外循環模式下車內PM 2.5值不會有多少下降。而內循環下，上文提到的車門窗縫隙還是會有少量空氣滲入，所以，最後PM 2.5濃度大概會達到一個相對較低水平，也就是進入空氣和凈化空氣量的平衡。

不過無論何種凈化器，即便是能把空氣凈化到一個較為安全的水平，也是需要一個較長的時間。也就是說在這段時間內，你吸入的依舊是不幹凈的空氣。

想在霧霾天的車裡呼吸個新鮮空氣這麼難嗎？

天氣確實是一個讓人頭疼的問題，何況見效慢，每個人抵抗能力又都不一樣。你說車沒有凈化系統，也沒有靠譜的凈化器。就算你可以抵抗這個霧霾造成的傷害，每天心理上遭受打擊也確實讓人噁心。

這裏老楊給大家支個招。

首先，對於愛車本身就帶空氣凈化系統的，還要弄明白，空氣內循環是否會經過濾網系統。這個一般論壇都能查詢的到。對於內循環也經過過濾系統的，那麼恭喜你，沒必要再在車裡擺一個空氣凈化器了。

其次，內循環不經過濾網的車，購買空氣凈化器時盡量選擇物理濾網過濾式的凈化器，且通常情況下濾網面積越大，凈化效果越好，也就能越快讓空氣降低到安全標準。

再次，對於沒有空氣過濾系統的車，可以在網上看看能否購買到DIY濾網的，通常情況下賣家會直接告訴你如何安裝。如果沒有你們家車型的，再考慮購買空氣凈化器。

最後，在霧霾爆表的天氣里，如果車內坐了兩個人及以下，盡量用內循環代替外循環。門縫內也會滲入少量空氣，所以倒不至於造成缺氧、以及二氧化碳濃度過高造成駕駛人員疲乏。

此外還要注意的是，在正常條件下，汽車濾網的更換周期是一年或者三萬公里，如果所處環境天氣惡劣事件較多，要相對縮短更換濾網周期。還有HEPA濾網不可反覆使用，大多數濾網經過水洗後會嚴重實效。

總結下來說就是：

汽車自帶凈化系統效果>車載凈化器效果

新濾網效果>長時間不更換的濾網效果

濾網面積大效果>濾網面積小效果

物理濾網過濾式凈化效果>靜電吸附式效果

當然，再強悍的汽車凈化系統，也難以根除車內的空氣污染。像是今天這種AQI超500的日子，儘可能的還是在家關好門窗打開凈化器別出門了。