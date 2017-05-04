日前，某權威統計機構發佈數據顯示，截止2017年第一季度，中國網頁（手游）遊戲市場規模突破5百億元人民幣，較去年同比增長 30.5%。如今，在經歷了三年的高速增長期后，中國網頁遊戲和手游市場已逐漸步入成熟穩定期，遊戲平台和廠商也由粗放式競爭進入了精細化運作階段，整體行業正朝著個性化、精品化的方向發展。

業內人士認為，從中國以往遊戲市場各季度的數據來看，隨著國內頁游市場趨於飽和，產業鏈及商業模式基本成熟，那些具有較強運營能力、海量優質資源的遊戲平台和廠商無疑更具競爭實力，它們在滿足廣大玩家需要的同時，也對中國遊戲市場規模的增長起到了促進作用。比如，以倡導「共享海量遊戲資源，匯聚好玩公益服」的遊戲圈平台就受到了很多資深遊戲製作者和玩家的青睞。遊戲圈堅持永久免費共享網頁遊戲和手游公益服，讓娛樂一觸即發。

更新速度快，新開服遊戲多

眾所周知，人們玩遊戲最希望的就是從中獲得快感和刺激。遊戲圈深諳廣大遊戲玩家的內心訴求，自成立起就堅持不斷網羅優質頂級遊戲資源，同時努力打造最火爆的遊戲社區，號召各路玩家暢所欲言，分享遊戲體驗和心得。迄今為止，遊戲圈www.ucquan.com平台已經擁有相當數量的遊戲資源，如頁游公益服、手游公益服、安卓破解遊戲、IOS破解遊戲等等，遊戲的種類繁多、形式多樣、獎勵力度大，受到了業界的高度關注，遊戲圈也已成為了各路玩家群體首選的遊戲平台。

值得一提的是，為了增加平台的娛樂性，吸引更多玩家們駐足，遊戲圈平台堅持每天更新各類社區帖子、遊戲數據，讓玩家們在第一時間捕捉到最新款遊戲，或是及時了解不同遊戲進度。據悉，相較於其他遊戲平台，遊戲圈玩家數量穩定且不斷增加，選擇在這裏開服的遊戲品牌也很多，因為遊戲圈平台不僅能幫助很多網游和手游產品獲得知名度的提升，也能最大程度增加玩家們的數量。

遊戲獎勵力度大，玩家交流更方便

毋庸置疑，玩家們選擇遊戲平台時關注的重點還包括遊戲平台本身設計的獎勵功能，無論是獲得遊戲地位的提升、還能裝備的升級，遊戲獎勵機制對於很多玩家來說必不可少。在這方面，遊戲圈平台也做出了諸多創新之舉。

據了解，遊戲圈平台在審核遊戲製作者們上傳的各類主題遊戲時，始終堅持用戶第一的準則，從而確保平台上多款火爆遊戲都設有健全的獎勵機制，玩家們在遊戲圈平台達到一定等級就可獲得對應的頂級裝備，而且遊戲圈平台中的遊戲產品種類豐富、吸引眾多優秀遊戲製作者上傳遊戲，平台還提供遊戲教程、互動答疑等內容，給予玩家們最優質的遊戲體驗。

業內人士指出，鑒於很多公益服遊戲需要玩家們互相配合與協作，玩家們的互動交流和溝通對於遊戲平台而言也是重中之重，遊戲圈平台所打造的主題人氣社區，各路玩家都可參與其中，無論是分享自身玩遊戲心得技巧，或是相互傳授經驗、溝通想法，玩家們既可以在社區里切磋學習，也能結識更多同道中人。遊戲圈平台還建立了玩家QQ群、論壇、貼吧等等渠道，讓不同玩家溝通聯繫變得簡單易行，讓公益服遊戲玩的更有技巧、更有水平。

記者注意到，遊戲圈平台設立的宗旨包括：打擊一切虛假。平台所有遊戲都經過人工嚴格審核，產品具有高度真實性，拒絕刷機或作弊現象的發生；推動玩家分享。遊戲圈平台號召各路玩家積极參與發聲，每一個玩家的建議和心得都能被看見，都能得到最大化尊重；免費共享遊戲資源。遊戲圈平台涵蓋了客戶端網游、網頁遊戲、單機遊戲、競技遊戲等多個類別，所有資源均為免費共享；追求開心遊戲每一天，關注稀有遊戲。除了匯聚當前火爆遊戲產品，遊戲圈平台還積極挖掘更多稀缺遊戲資源，開拓玩家們的視野。

遊戲圈平台負責人向記者表示，未來中國網游/手游市場還會進一步擴大，優質的公益服平台將會得到更多、更好的發展機會，遊戲圈www.ucquan.com平台在為玩家們提供海量遊戲資源、升級遊戲體驗的同時，也會不斷優化自身服務質量， 努力成為玩家們身邊真正稀有的遊戲資訊專家。