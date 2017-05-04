？ ？驚悚懸疑電影和恐怖片一樣，都是諸多電影種類中比較受歡迎的一類電影。這種電影因為其劇情的曲折和重重的懸念，而深受觀眾喜愛。而這些電影也是最不怕被劇透的電影，今天小編就給大家介紹幾部這樣的電影。一起來看看吧！

？ ？前目的地

？ ？時空勞工局特工曾經奉命回到20世紀70年代，以阻止當年給城市造成巨大傷害的恐怖分子「閃滅炸彈客」的破壞活動。誰知他的任務失敗，在經過漫長的康復后，他再度踏上征程，發誓要將閃滅炸彈客繩之於法。此番他以酒保身份混跡市 井，某天偶然結識了筆名「未婚媽媽」的作家。作家向他講述了其匪夷所思的人生。當年作家曾是名叫簡的孤兒，性格古怪的她在應聘太空公司失敗后，短暫墜入愛河，並生下一名女嬰，結果她的人生也發生了翻天覆地的變化。特工打算帶著「未婚媽媽」去殺掉那個負心漢，然而真相卻並沒有那麼簡單…

懸念重重高潮迭起！九部可以無視劇透的驚悚懸疑電影

？ ？史上最坑爹的穿越劇、最彪悍的獨角戲

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？ ？囚徒

？ ？凱勒是一名木匠，一次意外中，他的女兒安娜同小夥伴喬伊一起莫名失蹤。對於女兒遭遇的不測，心急如焚的凱勒向警方尋求幫助，很快，案件的負責人洛基就將目標鎖定在了一位名叫艾利克斯的男子身上。不幸的是，由於證據不足，警方不得不在四十八小時之後釋放了艾利克斯，對警方失望透頂的凱勒決定靠自己的力量尋找女兒的蹤跡。經驗豐富的凱勒親手捉住了艾利克斯，他希望能夠通過武力獲取關於女兒的訊息。

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？ ？精彩過癮、黑暗壓抑的美式破案懸疑片

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？ ？如月疑雲

？ ？C級、或者說D級明星如月美紀自殺了，這是一年前的新聞。她1周年忌日的追悼會召集了5位男士參加：家元、小田裕二、snake、安男、草莓女孩。平日在網站上相識的5人第一次見面。獻上花束的他們開始追思如月。「她不是自殺的」不知誰突然說的這句話,令所有在場的人都震驚了，大家開始就如月的死因進行分析，而5位男士，似乎也有自己的秘密。究竟真相是什麼？這樣的討論，將聚會中的矛盾推向了高潮。

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？ ？堅持過前面30分鐘（前面略拖沓），將見證史詩級推理

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？ ？無名女屍

？ ？奧斯丁和父親湯米同為鎮上的驗屍官，某天晚上，刑警謝爾頓送來了一具無名女屍，希望湯米和奧斯丁能夠在天亮之前弄清楚她身上的秘密。奇怪的是，這具女屍身上沒有任何的淤青或傷口，然而她的內臟和骨骼卻傷痕纍纍，很顯然生前遭到了殘酷的虐待。在解剖的過程中，難以用科學解釋的謎團越來越多，挑戰著湯米豐富的經驗和好奇心，而屋外忽然降下的暴雨亦給這個不平凡的晚上帶來了一絲陰森的氣氛。行蹤詭異的人影，忽近忽遠的腳步，似真似幻的可怕光景，很快，父子兩人便發現，他們要做的最重要的事情並不是解開女屍之謎，而是儘快的逃離她，逃得越遠越好。

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？ ？壓迫十足的封閉恐懼，與令人頭皮發麻的詭異迷局貫穿始終

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？ ？屏住呼吸

？ ？洛奇、艾利克斯和摩尼是三名擅長「闖空門」的慣偷，這一次，他們將目標鎖定在了一位盲眼的退伍老兵身上。老兵的女兒剛剛在一場車禍中喪生，老兵因此獲得了巨額的賠償金，洛奇希望能夠拿著這筆錢，金盆洗手，帶女兒遠走高飛。三人潛入了老兵位於底特律的如同鬼宅一般的老房子中，沒想到卻就此打開了地獄的大門。老兵擁有著高於常人的嗅覺和聽力，以及極為敏捷的行動力，很快就發現了三名不速之客的行蹤。在他的槍口之下，洛奇一行人猶如瓮中之鱉，無處可逃。在緊張而又激烈的追逃之中，洛奇和艾利克斯誤打誤撞跌落到了地下室中，卻因此發現了一個可怕的秘密。

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？ ？搶劫就這樣成了虐殺，還是閉著眼都能把你殺了

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？ ？夜行動物

？ ？和前夫托尼離婚後，蘇珊嫁給了名為霍頓的男子，儘管兩人的婚姻已經維繫了十多年之久，但很顯然，這段感情早已經失去了激情，疲態盡顯。與此同時，霍頓公司遭遇的危機，亦讓這個曾經富裕的家庭走到了瀕臨破產的邊緣，而蘇珊嚴重的失眠問題持續的困擾著她的生活。某日，蘇珊收到了一封意外的郵件，托尼將自己新創作尚未出版的小說《夜行動物》寄給了蘇珊，他告訴蘇珊，這是一本專門為她寫就的小說，希望她能夠讀一讀。在閱讀小說的過程中，蘇珊不斷的回憶起自己和托尼自相戀到決裂的過程，在此過程中，一些骯髒而又不為人知的秘密漸漸浮出了水面。

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？ ？精準，嚴謹，黑色，詭異

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？ ？我是誰：沒有絕對安全的系統

？ ？本傑明是一個這樣的人：三次元現實世界中，他是一個十足的屌絲&Loser，難以找到存在感，沒有時尚感、沒有朋友，也沒有女朋友。但是二十五歲的他卻是一個的電腦極客，擁有對數字技術不可思議的天賦。而影片中另一位主人公馬克思是一個渴望「黑客世界」的潛在革命者，他注意到了本傑明在 網路方面的驚人才華，馬克思、本傑明和神童斯蒂芬以及保羅私人組建了黑客組織CLAY，並且為了正義入侵國際安全系統。

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？ ？他們憑藉高超黑客技術的所為引起了德國秘密警察組織、歐洲刑警組織的重視，並且一個邪惡的黑客將他們視作威脅，想要將他們除去。本傑明因此感覺到自己正在面臨生死攸關的考驗，並且他們的目標似乎不值得他付出如此大的代價…

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？ ？消失的愛人

？ ？結婚五周年紀念日的早上，尼克·鄧恩（本·阿弗萊克 Ben Affleck 飾）來到妹妹瑪戈（凱莉·庫恩 Carrie Coon 飾）的酒吧，咒罵抱怨那個曾經彼此恩愛纏綿的妻子艾米（羅莎蒙德·派克 Rosamund Pike 飾）以及全然看不見希望的婚姻。當他返回家中時， 卻發現客廳留下了暴行的痕迹，而妻子竟不見了蹤影。女探員朗達·邦妮（金·迪肯斯 Kim Dickens 飾）接到報案后趕來調查，而現場留下的種種蛛絲馬跡似乎昭示著這並非是一件尋常的失蹤案，其背後或許隱藏著裂變於夫妻之情的謀殺罪行。艾米的失蹤通過媒體大肆渲染和妄加揣測很快聞名全國，品行不端的尼克被推上風口浪尖，至今不見蹤影的愛人對他進行無情審判，你儂我儂的甜言蜜語早已化作以血洗血的復讎與折磨……

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？ ？活埋

？ ？在伊拉克的美國承包商保羅（瑞安·雷諾茲 Ryan Reynolds 飾）醒來的時候，發現周圍一片黑暗什麼都看不見。經過自己的不斷摸索，發現手邊有一個打火機，一把小刀和一部手機，而自己彷彿是被關在了一口棺材中活埋在了沙漠的某處。他記不清自己如何被關在這裏，在這黑暗狹小的環境下，保羅不斷嘗試與外界聯繫，想知道自己身上到底發生了什麼事情。隨著時間的推移，保羅終於知道自己發生了什麼。不過，目前最危急的情況是，怎麼才能逃出困境。能與外界聯繫的僅有一部手機，而且電也快耗盡了。如何合理利用這僅有的東西？保羅終於用手機與美軍有關部門聯繫上了，可是自己完全不知道自己所在，怎麼辦？

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