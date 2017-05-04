高國輝下二軍實戰 最快7日歸隊中央社 (2017-05-04 18:29)
（中央社新北4日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊重砲高國輝先前左手腕受傷，休息復健超過1個月，上週開始打擊練習，今天結束一軍賽前練習後，將下到二軍打1到2場比賽，最快7日歸隊。
3月比賽時震到左手腕，上週開始打擊練習的高國輝表示，受傷的地方難免還是會痠，「想要完全好，需要完全不動休息」，感謝防護員和體能教練幫忙，開始練打後，打擊手感不錯。
富邦悍將總教練葉君璋表示，高國輝會先到二軍打1到2場場比賽，「如果狀況ok，最快星期日（7日）可以上一軍，若站在更保護的立場，也有可能下週才歸隊」，還是要看防護員和教練團評估。
高國輝表示，打擊練習感覺不錯，還是要實際對戰投手，「看實戰的狀況下，會不會有不舒服的感覺」。1060504
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