眾網友跪求PS大神把自己修成美女 結果效果讓人...(圖)北京新浪網 (2017-05-04 18:31)
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？ ？對於一些臭美的人來說，除了化妝品外，PS就是他們最喜歡的東西了，不過，不是所有愛美人士都會PS，這個時候她們只能去跪求那些高手去幫助她們！
？ ？微博網友@kanahoooo是一位P圖高手，接受任何網友的投稿，不管是美是醜，只要把照片發給她，她就能幫你美化出一個「小仙女」來，就連「射精男」劉梓晨也被她P成了二次元美女，養眼到爆。
？ ？一起感受下↓↓↓
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