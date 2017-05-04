？ ？2017年的4月新番已經播出了1個月，有趣的作品還是蠻多的，現在大家對於想要追下去的動畫心裏一定是有底了。本周日本的萬人票選主題就是「你追看的2017年4月番是哪部作品呢」，那麼，哪些動畫是日本網友們一定要追看的呢？

？ ？1、《進擊的巨人》第二季

？ ？雖然本作因為和第一季動畫相隔的時間比較久，而且有些粉絲已經看了漫畫，所以第二季動畫的討論度沒有預想的高，但是第二季動畫的質量依舊是超高水準，所以能拿到第一名也算是意料之中。

？ ？2、《夏目友人帳》第六季

？ ？《夏目友人帳》第六季這個動畫在之前就是備受期待，而且本作一直都是走的清新治愈線路，非常適合放鬆心情。

？ ？3、《埃羅芒阿老師》

？ ？妹控的大愛，男主和顏值高而且還沒有血緣的妹妹同在一個屋檐下生活，父母也去世了，隔壁還住著人氣輕小說的蘿莉作者，這些超級犯規的設定滿足了紳士們的想像，男主過的簡直是天堂一般的生活啊！

？ ？4、《我的英雄學院》第二季

？ ？其實《我的英雄學院》的熱血程度還是相當不錯的，只是動畫第一集在劇情鋪墊上有些拖沓，導致了觀眾的人情沒有被調動起來，隨著第二季熱血元素的增大，很多觀眾也是被吸引過來。

？ ？5、《高校星歌劇》第二季

？ ？6、《不正經的魔術講師與禁忌教典》

？ ？7、《路人女主的養成方法》第二季

？ ？8、《Re:CREATORS》

？ ？9、《火影忍者：博人傳》

？ ？10、《王室教師海涅》

？ ？要追下去的4月新番11-20：

？ ？ ？ 第11名：《喧嘩番長：乙女》289票

？ ？ ？ 第12名：《櫻花任務》246票

？ ？ ？ 第13名：《有頂天家族》218票

？ ？ ？ 第14名：《雛子的筆記》193票

？ ？ ？ 第15名：《覆面系NOISE》181票

？ ？ ？ 第16名：《境界之輪迴》158票

？ ？ ？ 第17名：《月色真美》156票

？ ？ ？ 第18名：《重啟咲良田》148票

？ ？ ？ 第19名：《笑面推銷員NEW》136票

？ ？ ？ 第20名：《愛麗絲與藏六》120票