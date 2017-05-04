？ ？最近《人民的名義》不是一般的火，電視好看是好看，不過這熱播卻引出事兒了。因認為所享有的電視劇《人民的名義》信息網路傳播權遭侵權，運營PPTV的上海聚力傳媒技術有限公司（以下簡稱「聚力傳媒」）將北京魔力互動科技有限公司（以下簡稱「魔力互動」）訴至法院，並索賠50萬元。目前，海淀法院已經受理了此案。

？ ？聚力傳媒表示，公司依法享有電視劇《人民的名義》之獨佔性信息網路傳播權。電視劇《人民的名義》自2017年3月28日在湖南衛視「金鷹獨播劇場」播出以來，收視率高漲，且屢破收視記錄。2017年4月中旬，在電視劇《人民的名義》正處於熱播期間，且已經更新到28集時，聚力傳媒經查發現，魔力互動擅自在其所有並運營的「魔力視頻MoliTV」應用軟體上，向公眾提供電視劇《人民的名義》的在線播放服務，用戶可觀看電視劇《人民的名義》第1-28集。

？ ？聚力傳媒認為，魔力互動的行為違反了《著作權法》等相關法律法規之規定，侵犯了聚力傳媒的合法權益，且直接影響了電視劇《人民的名義》的在線點播量，給聚力傳媒造成了巨大的經濟損失，據此提起訴訟，要求魔力互動立即停止侵權，賠償損失及為制止侵權行為而支出的合理費用50萬元。該案正在進一步審理中。