Fami通上周日本遊戲銷量榜 《馬里奧賽車8》毫無懸念登頂！北京新浪網 (2017-05-04 18:35)
今日，日本遊戲媒體Fami通公佈了上周（2017年4月24日～2017年4月30日）日本遊戲銷量榜，《馬里奧賽車8：豪華版（Mario Kart 8 Deluxe）》以280229份的銷量毫無懸念的拿下榜首，這個銷量超過了前三十名中其他遊戲的銷量總和。第二三名分別是《龍珠英雄：終極任務X》與《火焰紋章回聲：另一個英雄王》的92809份和25099份。
而在主機方面，因為《馬里奧賽車8：豪華版（Mario Kart 8 Deluxe）》的加持，任天堂switch又狂售74217台，之後是PS4的19565和新3DSLL的16739台。
1.《馬里奧賽車8：豪華版》280229份
2.《龍珠英雄：終極任務X》92809份
3.《火焰紋章回聲：另一個英雄王》25099份
4.《怪物獵人XX》24038份
5.《塞爾達：荒野之息》17085份
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