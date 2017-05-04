在之前的報導中（相關鏈接），我們已經提及了近期玩家在《戰地1（Battlefield 1）》的「誓死堅守」DLC中誤打誤撞發現的「吞人巨齒鯊」彩蛋。至於這個彩蛋的解鎖流程，當時並沒有具體給出。

而在近日，著名油管播客jackfrags終於給我們帶來了這個彩蛋的詳細觸發流程視頻。

相關視頻：

《戰地１》巨齒鯊彩蛋解鎖流程

具體解鎖流程如下：

1、首先在遊戲的「誓死堅守」DLC的凡爾登這張地圖中，玩家需要在地圖上的找到三個閥門（具體地點和解鎖方式，視頻中都有介紹）

2、三名玩家同時轉動這三個閥門

3、之後，玩家可以在地圖中C點附近看到一個水窪，開始有水注入

4、隨後，玩家在遊戲的B點附近找到一個水管（需要炸出來），讓后往裡面扔一顆雷，喚醒那頭巨獸

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5、回到C點附近的水窪，近戰殺死三名對手（作為「祭品」），在水窪中製造血水誘餌

6、最後隨意一名玩家站到水窪中間，就可以觸發那個神奇的巨齒鯊彩蛋了。

當然，這裏面還有一個捷徑，玩家可以直接從4步開始做起，也能觸發這個彩蛋。但作者認為這也是遊戲的一個BUG（彩蛋都有BUG，開發商DICE也是沒誰了！）

最後，我們看到的這隻巨齒鯊相比於之前在《戰地4》中那隻巨型巨齒鯊尺寸小了很多。但也有玩家在評論中調侃道：這頭巨齒鯊就是《戰地4》中的那隻，經過一百多年長成的。

《戰地4》中的巨型巨齒鯊

小編查了一下，《戰地4》的背景時間設定是2020年，一戰則是1914年至1918年，而鯊魚的壽命也可以達到100多年，好像也沒毛病啊！但是這隻鯊魚能否是從歐洲遷徙到南海，那就不好說了……

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