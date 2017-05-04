《父與子》漢化補丁發佈！

LMAO漢化組作品編號-967

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【漢化說明】

漢化版本說明：全文本漢化。

【遊戲簡介】

《父與子》是由TuoMuseo出品的一款冒險解謎遊戲，故事講述了兒子Michael看到了素未謀面的父親留下的遺書，並在他的辦公室里找到了一本日記，開啟了一段可以穿越現在和過去的神奇旅程。兒子將親自探索那不勒斯的魅力，體驗龐培古城在公元79年火山爆發前最後的榮光，探索古埃及遠古的日常生活，了解已故的父親曾經歷過的一切，讓玩家也體驗到一段真實感人的父子之情。

【漢化人員】

監製：ewordghost

翻譯：ewordghost，kingdom827，jyt3061493，兮莫，腦袋踢了驢，deadcrow，rebornphoenix，Kylin70，zombiemickey，azure9262

校對：漢化組全體成員

潤色：ewordghost，kingdom827

內測：ewordghost，kingdom827

技術：囧囧，言午

【漢化截圖】