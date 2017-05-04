Yacht Club Games近日放出了更多《鏟子騎士：官方藝術設定集》的圖片，展示了鏟子騎士、幽靈騎士、黑騎士、女巫、盾牌騎士，大家可以在文章的最後看到。

《鏟子騎士：官方藝術設定集》封面圖

《鏟子騎士：官方藝術設定集》將會包含遊戲角色的藝術設定圖，開發者的評註、草繪插圖、藝術概念圖、背景設定圖、大量的妖魔鬼怪插圖、整頁的宣傳促銷插畫，以及對遊戲製作團隊的獨家採訪。這本藝術設定集將於今年8月的某個時候發售。喜歡《鏟子騎士》的玩家不容錯過。

《鏟子騎士：官方藝術設定集》圖片：