還有不到兩周的時間，《不義聯盟2》就要發售了，這次不僅有不義超和不義蝙，更重要的是大反派布萊尼亞克的登場，外媒IGN帶來了《不義聯盟2》對抗收藏版的開箱。

《不義聯盟2》對抗收藏版包裝盒上印的是蝙蝠俠的大頭像，純黑的箱子是黑暗騎士一如既往地風格，內部是兩個《不義聯盟2》的手辦，一個是門面擔當蝙蝠俠，另一個就是這次的大反派布萊尼亞克了，開箱后的布萊尼亞克還需要組裝他的觸手。

這款《不義聯盟2》對抗收藏版售價99.99美元，包括上文介紹的兩個手辦，塗裝看起來略微有點粗糙，塑料感過強，老爺的腹肌裝甲看起來就像是橡皮泥捏的一樣，面部還不錯，一臉生氣的蝙蝠俠十分活靈活現；或許是因為周身銀色的緣故，布萊尼亞克的手辦看起來更好一些，不過也是有一股無法褪去的塑料反光感。

《不義聯盟2》將於5月16日發售，登陸XboxOne/PS4平台。