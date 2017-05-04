影／「300壯士」脫掉盔甲 變身暖父英雄救家庭NOWnews今日新聞 (2017-05-04 18:00)
暖父風格正夯。被譽為好萊塢硬漢的男星傑瑞德巴特勒這次也要轉型當暖父了，他在新片《愛在回家時》飾演一位超級獵頭者，已經硬漢英雄演上癮的他，這次除了在職場上幹掉對手往上爬，也要化身暖父英雄挽救家人的心。
好萊塢男星傑瑞德巴特勒靠著《300壯士》系列走紅，超級鐵漢的印象深植人心。如今他也搭上最夯的暖父潮流，脫掉盔甲改穿西裝，在片中飾演一位超級獵頭者。好不容易幹掉對手，準備接管工作多年的職業介紹所時，愛子卻突然罹患癌症，突如其來的意外讓他蠟燭兩頭燒，卻也成為贏回家人信心的轉機。《愛在回家時》細膩描繪現代人夾在工作與家庭的兩難處境，這次傑瑞德巴特勒不再打怪救倫敦，將穿上西裝，用愛拯救自己的家庭。《愛在回家時》將於5月26日在台上映。
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