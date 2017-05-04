「嘟嘟」潘威倫在上一場比賽將自己生涯的三振數推進到999次，至於接下來歷史性的「千K」會在哪裡達成，大家都很期待。而今天總教練黃甘霖给出肯定的答案，原則上就是會讓他在台南棒球場來達成這個里程碑。

潘威倫上一戰繳出6局無失分的好投，此外該場比賽他飆出3K、僅差1次就能完成千K紀錄，不過教練團在他投完80球後，為了保護他的身體，因此決定讓他下場休息。

至於在台南的該場比賽，有沒有機會讓「老將三人組」潘威倫、陽建福、林岳平同場出賽呢？蔗總表示，還是要看狀況而定，自己是樂觀其成，畢竟他們很久沒有一起出賽，如果能贏球將是很有意義的一件事，不過最終決定還是要看投手教練的意見，畢竟還是要以比賽為重。

至於許久不見的林岳平，蔗總表示他在二軍的狀況不差，球速都有到145左右，一切就順其自然。