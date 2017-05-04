羽球／戴資穎擔任開球嘉賓 先赴高苑特訓NOWnews今日新聞 (2017-05-04 18:17)
世界女子羽球排名第一的球后「小戴」戴資穎今天前往故鄉高雄名校高苑工商參訪，他也在棒球隊的學弟們指導下進行練投，他將擔任6日高雄澄清湖中信兄弟主場開球貴賓。
戴資穎過去沒有開過球，這是他首次擔任主場開球貴賓，她說：「棒球好大，握不住耶！」
高苑董事長余政憲也在一旁大聲加油指導，「她運動細胞很好，開球沒有問題。」
余政憲歡迎戴資穎到校，致贈高苑棒球與棒球帽，小戴也回贈羽球拍。
戴資穎表示，投球與打羽球不同，用到的肌肉也不一樣，她只希望開球時能投進捕手的手套裡。
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