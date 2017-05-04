統一獅投手羅錦龍，今年好不容易重回球場，並且一度在春訓表現得非常不錯，但是在開季後他卻一直沒能拚上一軍，今日總教練黃甘霖表示，他真的很拚，不過可能還是得要等到6、7月才能回歸。

「從來沒有看過這麼用心復健、訓練的投手！」講到羅錦龍，蔗總自己也替他感到惋惜，認為他真的很努力，但是有時候受傷回來，狀況就是那麼捉摸不定，可能還需要再調整一段時間。

羅錦龍自從2014年球季後，就再也沒有在中職一軍出賽過了，去年在二軍出賽過7場，今年在官辦熱身賽他也展現一定的壓制能力，當時大家都認為他有機會排進開季的輪值，不過在那之後他的狀況突然「直直落」，也讓自己和升上一軍的機會失之交臂。

除了羅錦龍外，「少年強打」鄭鎧文由於腳又扭到，因此可能要推遲回歸賽場的時間表。