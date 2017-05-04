身聲劇場《群婆亂舞》 跟著婆婆媽媽一起來亂舞大成報 (2017-05-04 17:05)
今年的2017臺南藝術節節目精彩連連，除了吸睛的「國際經典」系列節目之外，「臺灣精湛」系列更是好戲不斷。本週六(5月6日)在新化大目降文化園區的新化演藝廳，身聲劇場將帶來最趣味、最「亂來」的戲劇表演！身聲劇場打破以往專業舞者與群眾之間的關係，邀請婆婆媽媽一起走上舞台，結合肢體、打擊樂、戲劇等多重形式，演繹家庭瘋婦的嬉笑怒罵與甘苦。
身聲劇場創立於1998年，為臺灣獨樹一格的音樂肢體劇場，創作形式揉合「演、樂、舞」與多種素材，創造身聲劇場獨特而豐富的表演語彙。這一次與社區媽媽們合作，讓媽媽們將平常往肚裡吞的辛酸血淚化成最有力量的舞蹈，並讓媽媽們有機會在舞台上大方展現自己的夢想。
臺灣精湛—身聲劇場《群婆亂舞》於四月安排了三場表演工作坊，與臺南市新化社區扶桑花舞團等婆婆媽媽們合作，由身聲三位團員帶領媽媽們在新化演藝廳群起「亂舞」，並將於今(106)年5月6日的下午2點半與晚上7點半，帶來兩場精湛的戲劇演出，結合肢體、打擊樂與戲劇等多重形式，要在舞台上展現婆婆媽媽們最有活力、最有風采的一面。
演出節目：2017臺南藝術節 臺灣精湛—身聲劇場《群婆亂舞》
演出時間：106年5月6日 14:30、19:30
演出地點：新化演藝廳(臺南市新化區信義路142-1號)
票價：200元(兩廳院售票系統：https://goo.gl/8WlCuf)
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