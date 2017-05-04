【大成報記者杜忠聰/臺南報導】106年度第29屆木鐸盃運動競賽，國立臺南大學在男子籃球、男子排球及女子排球項目，技壓群雄摘下冠軍，榮獲三冠王，創下歷年最佳成績！消息傳回學校，所有南大師生同感驕傲。木鐸盃運動競賽是師培大學系統學校每年的運動盛會，目的是為提升師培大學系統學校師生運動風氣，促進身心健康及情誼交流。身為百年師培學校的南大，每年均組隊熱情參與。今年，南大黃宗顯校長為激勵參賽同學，在比賽前與參加比賽的選手訂下「得冠軍，請吃牛排」的承諾。此項激勵在這次比賽中充分展現它的威力，男子排球冠軍賽中，南大對上高師大，第三局南大原以3：8落後高師大，這時，南大體育室龔憶琳主任上前跟士氣低落的選手們喊話「比賽還沒結束，校長的牛排還再等著你們呢！」之後氣勢大逆轉，最後南大以15:11獲得冠軍。此外，南大女子排球隊是去年的冠軍隊，今年為了二連霸，每天利用課餘時間辛苦訓練，比賽過程一度落後，也在教練楊景樺一句「男生牛排到手了，妳們準備放棄了嗎？」激發士氣，最終二連霸挑戰成功。而南大男子籃球隊去年僅獲第四名，今年在分組預賽以分組冠軍挺進前四強，在全隊球員相互打氣及教練劉峻宇靈活的戰術指導下，贏得冠軍寶座！國立臺南大學第29屆木鐸盃運動競賽榮獲三冠王，創該校最佳成績。南大表示，師長適時的鼓勵與獎勵，是推動學生更上層樓的最佳利器，希望同學們再接再厲，明年繼續發揮實力，保持佳績，為自己與學校爭光。