南大智慧物聯網跨境電商暨網路行銷創業實作班圓滿結訓大成報 (2017-05-04 16:57)
結訓典禮邀請臺南市政府工商發展投資策進會王建民總幹事、行政院雲嘉南區聯合服務中心賴明宏副執行長以及各協會代表出席。王建民總幹事表示，透過跨境電商平台，讓自家產品走向全世界，已漸漸成為一股熱潮，臺南市政府目前積極推動新南向政策，也與馬來西亞展開跨境電商服務的交流，希望企業主能夠多取得政府資源的協助，讓自身企業得以成長。南大黃宗顯校長表示，看到學員們在短短二個月的課程當中，快速地找出符合公司需求的社群行銷策略，代表著此課程對於臺南地區的企業有相當程度的幫助，也鼓勵學員們在課程結束後，不僅要持續與南大保持密切聯繫與合作，也要努力地透過網路行銷工具與策略，將產品行銷到全臺灣、全亞洲、全世界。
本次課程透過實務性課程操作，指導學員如何透過跨境電商平台將產品行銷至東南亞國家，並透過Google分析工具的協助，指導學員學習網路關鍵字的設定與操作。每星期的課程內容都讓學員們重新思考自己公司的網路社群策略，最後再透過商務競賽的方式，提出公司網路行銷方面的改善計畫，讓學員們除了平日上課的互動外，也分享彼此經營理念與經驗交流。
經過二個月的訓練課程，參與學員共同申請「106年度推動中小企業智慧領航拓銷國際計畫」與「推動商業服務業區域均衡發展計畫」兩項政府部門計畫，成果驚人。此外，研習期間許多企業紛紛來電詢問該課程內容，因此南大目前已規劃於8月份開辦新一期的物聯網相關課程，相關資訊歡迎洽詢南大創新育成中心張嘉慧小姐(06-2133111分機181)。
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