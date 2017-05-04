【大成報記者王繪甄/臺南報導】國立臺南大學創新育成中心與臺南市政府工商發展投資策進會、中小企業服務中心聯合開辦的智慧物聯網跨境電商暨網路行銷創業實作班，吸引40多位台南地區企業主及中高階主管參加，經過二個月的課程集訓，日前辦理創業競賽及結訓典禮，為活動劃下美麗的句點。結訓典禮邀請臺南市政府工商發展投資策進會王建民總幹事、行政院雲嘉南區聯合服務中心賴明宏副執行長以及各協會代表出席。王建民總幹事表示，透過跨境電商平台，讓自家產品走向全世界，已漸漸成為一股熱潮，臺南市政府目前積極推動新南向政策，也與馬來西亞展開跨境電商服務的交流，希望企業主能夠多取得政府資源的協助，讓自身企業得以成長。南大黃宗顯校長表示，看到學員們在短短二個月的課程當中，快速地找出符合公司需求的社群行銷策略，代表著此課程對於臺南地區的企業有相當程度的幫助，也鼓勵學員們在課程結束後，不僅要持續與南大保持密切聯繫與合作，也要努力地透過網路行銷工具與策略，將產品行銷到全臺灣、全亞洲、全世界。本次課程透過實務性課程操作，指導學員如何透過跨境電商平台將產品行銷至東南亞國家，並透過Google分析工具的協助，指導學員學習網路關鍵字的設定與操作。每星期的課程內容都讓學員們重新思考自己公司的網路社群策略，最後再透過商務競賽的方式，提出公司網路行銷方面的改善計畫，讓學員們除了平日上課的互動外，也分享彼此經營理念與經驗交流。經過二個月的訓練課程，參與學員共同申請「106年度推動中小企業智慧領航拓銷國際計畫」與「推動商業服務業區域均衡發展計畫」兩項政府部門計畫，成果驚人。此外，研習期間許多企業紛紛來電詢問該課程內容，因此南大目前已規劃於8月份開辦新一期的物聯網相關課程，相關資訊歡迎洽詢南大創新育成中心張嘉慧小姐(06-2133111分機181)。