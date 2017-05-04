戴資穎試投棒球 高苑工商歡迎（2）中央社 (2017-05-04 18:30)
世界羽球球后戴資穎接受職棒中信兄弟隊邀請，將於6日在澄清湖棒球場擔任「開球貴賓」，追求完美主義的戴資穎（中）4日下午先到高苑工商第二校區棒球場練習，受到高苑董事長余政憲和師生們列隊歡迎，會後合影留念。中央社記者董俊志攝 106年5月4日
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