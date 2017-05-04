戴資穎試投棒球 高苑工商歡迎（1）中央社 (2017-05-04 18:30)
世界羽球球后戴資穎接受職棒中信兄弟隊邀請，將於6日在澄清湖棒球場擔任「開球貴賓」，追求完美主義的戴資穎（中）4日下午先到高苑工商第二校區棒球場練習，受到高苑董事長余政憲和師生們列隊歡迎。中央社記者董俊志攝 106年5月4日
關鍵字：
上一則：試投棒球 戴資穎：捏不太住
編輯首推
蔡康永
愛情物語女孩必讀
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
LED 藍牙 耳機．QLA 藍牙 耳機．TWHIQ 藍牙耳機．夾式藍牙耳機．QLA BR838S 藍牙耳機．雙待藍牙耳機．聯強 藍牙耳機．Mipow 藍牙耳機．ICON 藍牙耳機．Jabra Play 藍牙耳機．costco 藍牙耳機．單耳藍牙耳機．無線藍牙 耳機．nfc 藍牙耳機．ANTEC 藍牙 耳機．迷你藍牙耳機．藍牙耳機 v7．Jabra Tag 藍牙耳機．Jawbone 藍牙耳機．LG 藍牙耳機．Samya 藍牙耳機．IS 藍牙耳機．Jabra 藍牙 耳機．Miteck 藍牙耳機．jabra 藍牙耳機．hm 藍牙耳機．ACER 藍牙耳機．i-tech 藍牙耳機．BH 藍牙 耳機．Jabra Talk 藍牙耳機
- 【林內】RH-9621 倒T式全直流DC變頻渦輪增壓馬達油煙機 90C
- 【CODYSON】數位超音波清洗機 _ CDS-300
- iPhone 7 Plus Style-U6 PDA上蓋拼皮夾層 客製皮套
- 【Hills希爾思】犬處方 w/d 體重控制27.5LB
- 3M 空氣清淨機(進階版)-適用6坪
- iPhone 7 Plus Style-W5 橫式雙碰邊骨線 客製化皮套
- KATHARINE HAMNETT眼鏡 日本工藝鈦金屬系列/銀#KH9128 C01
- 【BLACK&DECKER】710W震動電鑽103件組(KR704REP101)
- 布安於室-東曲穿管式單層遮光窗簾-落地窗(寬270x高240cm)
- IPEVO IS-01 互動白板系統
14次出手39+6!詹皇摁不住 東決宿敵被揍成萌龍【北京新浪網】
王占海正式向徐曉冬下應戰書【北京新浪網】
上班族攬大樂透6469萬 購彩10年獎票堆成山-票【北京新浪網】
紙上談兵|鎖死火箭的秘訣! 1人或改寫兩隊命運【北京新浪網】
徐曉冬宣布接受各派挑戰：不怕輸 因為我在打假【北京新浪網】
發燒雜誌更多
Cheers 快樂工作人
記住，人生只有3發子彈
畢業於台灣大學財務金融學系畢業的林宛靜，捨棄穩定的金融業飯碗，選擇在二十出頭的年紀創業...《詳全文》