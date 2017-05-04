世界羽球球后戴資穎接受職棒中信兄弟隊邀請擔任「開球貴賓」，4日下午戴資穎（圖）到美國大聯盟明星投手陳偉殷母校高苑工商練投，接球或投球都完美演出；她說，棒球不一樣，捏不太住。中央社記者董俊志攝 106年5月4日