試投棒球 戴資穎：捏不太住中央社 (2017-05-04 18:30)
世界羽球球后戴資穎接受職棒中信兄弟隊邀請擔任「開球貴賓」，4日下午戴資穎（圖）到美國大聯盟明星投手陳偉殷母校高苑工商練投，接球或投球都完美演出；她說，棒球不一樣，捏不太住。中央社記者董俊志攝 106年5月4日
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