「新西遊記4」維持原班人馬 拍攝日程尚未確定Wow!NEWS新聞網 (2017-05-04 15:18)
bnt新聞訊 韓國tvN電視臺綜藝節目「新西遊記」第四季將以6月播出為目標投入到拍攝中。
4日，據韓國某媒體報道，「新西遊記」的成員們將於6日在乙旺里集合，並正式投入到拍攝中。隨後，tvN相關人員對此向媒體表示“具體的拍攝時間和出國日程尚未確定”，“但第四季的成員將維持不變。由於在第三季當時，成員們之間的合作非常愉快，本人們也想要再一次一起旅行，所以將通過調整日程，讓圭賢在入伍前可以再次合流「新西遊記」”。
另外，「新西遊記」第四季將在中國以外的其他國家帶來怎樣的精彩故事，令人期待。 吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖
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