



bnt新聞訊 4日，韓國SBS電視臺新劇「奇怪的搭檔」公開了池昌旭和南誌鉉第一次在酒館見面的劇照。







在公開的照片中，雖然桌子上已經擺滿了空酒瓶，但殷奉熙（南誌鉉 飾）仍然在不停地喝著酒。之後，她又像是喝醉了一般地豎起了手指撒嬌，散發出了可愛的魅力，而坐在她對面的盧智旭（池昌旭 飾）則一直用眼睛瞪著她。最後，喝得爛醉的殷奉熙還躺在了路邊的長椅上睡覺，盧智旭究竟會怎樣處理這樣的狀況，令觀眾好奇不已。





另外，「奇怪的搭檔」將接檔「師任堂，光的日記」於10日晚10點（韓國時間）首播。 吳婧怡/文 SBS「奇怪的搭檔」/圖

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