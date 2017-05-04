「奇怪的搭檔」劇照公開 池昌旭南誌鉉相遇酒館Wow!NEWS新聞網 (2017-05-04 15:19)
bnt新聞訊 4日，韓國SBS電視臺新劇「奇怪的搭檔」公開了池昌旭和南誌鉉第一次在酒館見面的劇照。
在公開的照片中，雖然桌子上已經擺滿了空酒瓶，但殷奉熙（南誌鉉 飾）仍然在不停地喝著酒。之後，她又像是喝醉了一般地豎起了手指撒嬌，散發出了可愛的魅力，而坐在她對面的盧智旭（池昌旭 飾）則一直用眼睛瞪著她。最後，喝得爛醉的殷奉熙還躺在了路邊的長椅上睡覺，盧智旭究竟會怎樣處理這樣的狀況，令觀眾好奇不已。
另外，「奇怪的搭檔」將接檔「師任堂，光的日記」於10日晚10點（韓國時間）首播。 吳婧怡/文 SBS「奇怪的搭檔」/圖
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
我是馬克
蔡康永
摘星工廠
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
六層 置物架．手機置物架．牆角置物架．ㄇ型 置物架．門後置物架．SEIWA 置物架．HCG 置物架．AKIRA 置物架．funghi 置物架．不鏽鋼 三層 置物架．頂天立地 置物架．WD 置物架．單層 置物架．掛勾 置物架．創意置物架．浴室 不鏽鋼 置物架．costco 置物架．rody 置物架．Melody 置物架．Disney 置物架．馬桶置物架．折疊置物架．塑膠 置物架．衛浴置物架．桌上型 置物架．伸縮 置物架．CK 置物架．SANRIO 置物架．奶瓶 置物架．置物架
燦爛不孤單的配角 每個「鬼怪」都有戲【NOWnews今日新聞】
五月天與陸警開會 陸網友笑被約談【中央社】
迪麗熱巴討親親 鹿晗心跳狂飆160【NOWnews今日新聞】
網友熱議 演藝圈「學霸藝人」大盤點！【網路溫度計】
EXO變身護膚戰士 NATURE REPUBLIC自然共和國視頻成熱門【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
推薦好書更多
當媽媽不必完美•不一樣的德式教養練習：德國觸動台灣人的育兒智慧，讓媽媽與孩子靈魂相約的慢養甘苦談！
我好愛我的孩子， 但我不是完美的媽媽！ 慌張、挫敗、崩潰、自我質疑到醒覺， 從德國親...《詳全文》