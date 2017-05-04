



bnt新聞訊 4日，韓國KBS電視臺綜藝節目「姐姐們的Slam Dunk2」公開了UNNIES的最終舞臺造型。







在公開的照片中，UNNIES七名成員穿著不同款式的白色上衣和淺色系牛仔單品，並用各種紅色配飾打造出了亮點，凸顯出了各個成員本身的個性，或可愛，或活潑，或性感，散發出的清涼氣息吸引視線。此外，制作方方面還表示“UNNIES將於12日在「音樂銀行」中出道舞臺”，令人期待。





另外，金淑、洪真慶、姜藝媛、韓彩英、洪真英、孔敏智、全昭彌七名成員的女團挑戰記「姐姐們的Slam Dunk2」正於每周五晚11點10分（韓國時間）播出。 吳婧怡/文 KBS「姐姐們的Slam Dunk2」/圖





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