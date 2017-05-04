



bnt新聞訊 韓國演員鄭惠成將出擊tvN電視臺綜藝節目「SNL Korea9」。







4日，tvN「SNL Korea9」相關人員向媒體表示“鄭惠成下周將作為嘉賓出演「SNL Korea9」”。鄭惠成近期出演了「雲畫的月光」「金科長」等作品，並憑借清新可愛的魅力吸引了大眾的視線。最近，她還在MBC綜藝節目「我們結婚了」中與孔明一起扮演假想夫妻，此次又會在「SNL Korea9」中帶來怎樣的表現，令人期待。





另外，鄭惠成出演的「SNL Korea9」該期節目將於13日播出。吳婧怡/文 bnt新聞DB/圖

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