



bnt新聞訊 剛剛落下帷幕的韓劇「舉重妖精金福珠」不但收獲了高收視率，更成就了一對甜蜜情侶李聖經與南柱赫。





兩人從還是模特時就非常親密，發展成戀人的他們備受關註與祝福。充滿魅力的長相從模特中脫穎而出，憑借逐漸成熟的演技挑戰多樣角色成功的李聖經，在電視劇及廣告等多個領域都有著傑出的表現。





作為“年下男”代名詞的南柱赫憑借完美的外貌及暖男魅力深得觀眾們的喜愛。同時他又擁有著男子漢的魄力與堪稱完美的身材曲線，兼備了“年下男”特有的可愛與男性特有的穩健。下面就讓我們來看看這對以完美視覺效果展現默契的明星戀人有哪些不得不說的魅力吧！





李聖經：夢幻般的可人

李聖經的美妝風格可謂是充滿了夢幻般的色彩。





用口紅點綴出的美妝亮點正呼應了褐色眼影打造出的眼妝，營造出了夢幻般的美感。首先使用眼影以暈染的方式塗抹開來，之後再打造出輕薄的睫毛妝與眼線，能令眼妝表現出細膩而幹練的美感。





眼影是決定妝容風格的重要因素。在打造漸變眼影妝時相較使用專用眼影刷更推薦使用手指，這樣打造出來的眼妝才更自然。但值得註意的是，手指上自然分泌的汗液等會影響眼影的持久力，因此在使用手指塗抹眼影前建議適當的沾取些幹粉末。





南柱赫：男子漢的好膚質

相較於能化妝的女星們來說，男星更要打造出原本就健康的好膚質了。





沒有明顯毛孔、皺紋或青春痘等瑕疵是好膚質的象征。尤其是男性天生油脂分泌旺盛易造成毛孔粗大，一旦變大的毛孔想要恢複原樣又實屬不易。建議做好防曬措施，這樣可有效減少皮膚的油脂分泌量，也間接地起到了收縮毛孔的功效。另外，每日堅持細致、到位的潔面也是打造男性好膚質的有效方法。





在潔面時，順著面部絨毛生長方向進行清洗的人不在少數。但若想達到更有效的清潔功效，以絨毛生長的逆方向清洗能達到更好的去汙功效。

蘭芝雙色立體眼影筆：延續雙色立體唇膏方形斜角切割，主副色調完美配比。一筆，輕松打造漸變眼妝。極細柔滑顆粒，完美貼合雙眸，配以彩妝師定制主副雙重配色，主色凸顯深邃眼眸，副色的細致珠光粒子突出眼部輪廓。





AVEDA botanical kinetics purifying gel cleanser：含有植物性成分，能夠輕輕地去除肌膚汙垢與皮脂。潔面後沒有緊繃幹燥感，幹性膚質也可以毫無負擔地使用。





GROUND PLAN oh my family non-chemical suncream：該產品可在肌膚表面形成保護膜，從根本上阻擋紫外線。含有純凈水及可提高皮膚免疫力的西蘭花提取物等綠色植物成分，敏感型膚質也能放心使用。





stylenanda 3CE（3 CONCEPT EYES）EYE SHADOW PALETTE：該產品是可單獨使用或一起使用都很有魅力的四種顏色組成的眼影盤。表現原有色彩的絲滑質地，隨心所欲打造完美妝容，同時又能長時間維持細膩妝容。





林美愛 鄭文蘭/文 STYLE NANDA 3CE，LANEIGE 蘭芝，AVEDA，GROUND PLAN，MBC「舉重妖精金福珠」官網截圖，bnt新聞DB/圖

本文出處

『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』