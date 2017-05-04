



bnt新聞訊 韓國人氣女團DIA與LABOUM前往「音樂銀行」彩排的上班路裝扮吸引了人們的視線。其中展現出與眾不同風格的成員鄭彩娟與率濱尤為顯眼，成為了到場粉絲關註的焦點。





當天，她們打造出了與舞臺上的形象截然不同的形象。不僅將女性特有的魅力散發出來了，還展露出了她們私下里隨和又活潑的魅力，以清純女子團體特有的動感形象吸引了人們的視線。





展現了自身獨有的優點並彰顯了時尚風格的鄭彩娟與率濱，她們的造型亮點究竟是什麽呢？





#鄭彩娟

通過Mnet「PRODUCE 101」展露頭角而被大眾熟知的鄭彩娟。在I.O.I她沒能發揮出的潛力，通過DIA的活動中充分地表現了出來，給人耳目一新的感覺，贏得了不少粉絲的關註。





清爽的笑容加上女性魅力十足的造型讓她成為了當天人群中的焦點。當天她以條紋圖案的襯衫與超短百褶裙做搭配，展現出了少女般的青春感。不僅如此，她還搭配了粉色斜挎包作為穿搭的亮點，令整個穿搭變得更具活力。





鄭彩娟魅力中最大的亮點就是她那仿佛能“融化”男心的美貌，白皙無瑕的肌膚更讓她無論穿上什麽樣的衣服都能展現出清純十足的魅力。另外，懂得搭配顏色亮眼的挎包能令她的清純形象中增添女性美，是個值得學習的穿搭小技巧。





#率濱

LABOUM成員率濱之所以備受矚目，全因她活潑的性格與無瑕的美貌。越看越迷人的臉龐與她恰到好處的穿搭令她的形象更顯脫俗、有氣質。





選擇簡約風格的她卻總是能搭配得時尚感十足。即使將寬松版的格子圖案西裝夾克與緊身牛仔褲做搭配，也能令她在人群中脫穎而出。尤其是內搭的短板白色T恤，有意無意間露出的性感腹肌，都讓她時尚感十足。





如她這樣不誇張的“裸露”，搭配中性感十足的西裝夾克，能演繹出更健康的性感魅力。





#Editor`s Pick





若選擇了顏色較鮮亮的上衣，那麽下身搭配格紋圖案的短裙或是西褲，能令整體穿搭有亮點且更協調。尤其是若選擇了時下最為流行的蕾絲針織衫，那麽露出一側肩膀的話可展現出清爽又大方的“小性感”魅力。





相反，將黑色襯衫和牛仔褲做搭配時，為了不顯得沈悶，那麽衣服的細節處需要有亮點。這樣的風格通常可以表現出幹練又休閑的風格，若想在這其上增加幹練氛圍與時尚感，推薦選擇一件寬松款格子圖案西裝夾克做外套。金旻洙 鄭文蘭/文 stylenanda，bnt新聞DB/圖

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