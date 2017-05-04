



bnt新聞訊 近日，韓國演員孫秀賢攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真，休閑風連衣裙俏皮可愛，條紋衫搭配撞色牛仔裙時尚清新，鏤空蕾絲衫清純又不失性感。 吳婧怡/文 Kim Tae Yang/圖 OiOi，UNIQHE，stylenanda/服裝

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