演員孫秀賢拍bnt寫真 笑容甜美氣質清新Wow!NEWS新聞網 (2017-05-04 15:58)
bnt新聞訊 近日，韓國演員孫秀賢攜手bntnews拍攝了一組時尚寫真，休閑風連衣裙俏皮可愛，條紋衫搭配撞色牛仔裙時尚清新，鏤空蕾絲衫清純又不失性感。 吳婧怡/文 Kim Tae Yang/圖 OiOi，UNIQHE，stylenanda/服裝
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