



bnt新聞訊 最近女明星們極具時尚感的褲裝造型成為大眾們關註的焦點，不少人將它們視為春季穿搭的典範。特別今春s/s季幹練又簡約的褲裝代替了以往春季流行的有華麗花紋或是色彩鮮艷的連衣裙，成為了今年穿搭流行的一大亮點。





不可否認的是，春天是一個適合穿配有華麗花紋的連衣裙的季節，這也是展示女性魅力的一種穿法。但隨著人們逐漸熱衷於追求個性，喜歡的穿搭也越來越多樣，連衣裙也不再是春季里的“唯一”了。





那麼，怎樣才能將褲裝也穿出女性特有的風情萬種呢？相信能從韓國女星金玟廷、鄭秀妍、白珍熙的穿搭中找到一個完美的答案。





# 金玟廷：端莊文雅的闊腿褲

在JTBC電視劇「Man to Man」的制作發布會上，演員金玟廷整場露出明朗的笑容，散發出端雅氣質。





以一身白色裝扮展現女演員特有高雅氣質的她，當天以無袖襯衫展現白皙肌膚的同時，下身搭配一款潔白闊腿褲，彰顯了了她清純又幹練的魅力。





[Editor Pick] 寬腿褲是夏天里深受女性們喜愛的時尚單品之一。最近天氣變暖，在寬腿褲加上條紋增加了亮點，不但適合搭配在日常生活中同樣也適用於郊遊的裝扮。





# 鄭秀妍：潮味十足的白色緊身褲

說到韓國娛樂圈中的時尚達人，那就少不了鄭秀妍的登場。以CEO兼歌手的身份亮相某品牌活動現場時，她展示了自己的極具時尚感的形象。





她身穿白色內衣搭配獨特的印花夾克，展示了卓越時尚感的同時又凸顯了自己的優越曲線美。與此同時，下身搭配的緊身白色褲展現出她毫無余贅感的幹練氣質，成為了當天閃光燈的焦點。





[Editor Pick] 展現好身材最好的方法就是利用白色緊身褲。彰顯優美腿部線條的緊身褲能代替裙子令形象充滿女性魅力，是春末里最佳的時尚穿搭了。如果在白色的緊身褲上搭配顏色較為亮眼的上衣，推薦超大號襯衫或華麗的夾克，這樣所完成的造型更具時尚感。





# 白珍熙：牛仔褲完成機場時尚造型

相反的，為了海外日程而出現在機場的演員白珍熙利用靴子搭配裁剪獨特的牛仔褲展現了既舒適且時髦的時尚造型。另外，她還在白色t恤搭配牛仔褲這一看似非常基本的穿搭上搭配了寬松版的米色西裝夾克，令整個造型看似平凡卻潮味十足。





[Editor Pick] 牛仔褲是時尚穿搭中幾乎每一季度都不能落下的單品。同樣的，在今春它依舊活躍在各大時尚穿搭中。牛仔褲不但能彰顯腿部優美線條，而且因它材質的特殊性便於靈活活動，是一款實用性非常高的穿搭單品。金旻洙 鄭文蘭/文 stylenanda，bnt新聞DB/圖

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