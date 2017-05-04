



bnt新聞訊 不僅在韓國國內，在海外也擁有眾多人氣的韓流明星李敏鎬、朴寶劍、朴炯植。他們憑借出眾外貌吸引了大眾們的關註，又因出色的演技與實力得到了觀眾們的喜愛。





他們長期保持高人氣的魅力是什麽呢？其中好膚質是不可或缺的魅力亮點。





>> 男星與眾不同的好膚質，護膚秘訣是？

男性膚質較女性來說，皮脂層更厚，因此油脂的分泌量也更大。這樣的膚質條件若松懈與護膚，便會輕易招來青春痘、毛孔粗大等問題的出現。





因此，男星們打造好膚質的第一要領就是要堅持徹底的自我管理。無論如何疲憊每天回家的第一件事都應是進行細致的潔面，將堆積在肌膚上的汙垢與有害物質從皮膚上去除。之後再使用護膚產品為皮膚補充所需的營養與水分，令皮膚長時間保持在健康狀態。





>> 學明星潔面小妙招





如果想要跟他們一樣擁有完美的皮膚，那麽基礎護膚不得馬虎。上述也提到，男性膚質的油脂分泌更旺盛，若不細心管理那麽青春痘等問題便會輕易出現。







為了防止這樣的問題們出現，建議更細心地完成潔面，要將堆積在毛孔深處的汙垢也充分地去除。首先將潔面產品在手掌中充分地揉出泡沫，之後再使用這些泡沫搭配指腹的按摩將汙垢清除。最後使用溫水反複沖洗，再將毛巾敷臉，讓臉上的水漬自然地被毛巾吸收。





>> 護膚的核心是保濕





無論男女在潔面後皮膚都會變得較為敏感，需要及時地為它補充水分與營養。若皮膚內的水油比例失衡的話，角質就更易生成，會令膚色顯得暗沈又粗糙。因此，在保濕護膚時，最重要的便是要做到均衡皮膚的水油比例。







比起將各種功效的護膚產品厚厚一層地塗抹在皮膚上，更重要的是要仔細分析護膚產品的成分及自己皮膚的所需。油脂的旺盛分泌往往也意味著內部的幹燥，這樣的時候需要有足夠的水分補充。一款將所有的護膚功效都集合在一起的，且富含對肌膚有益又不會有刺激感的複活草成分的多效合一型護膚產品值得推薦。另外，在有重要的約會或場合時，可使用男性專用BB霜打造出光滑無瑕的皮膚。

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尹智慧 鄭文蘭/文 Homme Terrior 歐慕特瑞，bnt新聞DB/圖

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