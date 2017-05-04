艾兒芬妮施打睪固酮想變性 剃頭比彭于晏還帥Wow!NEWS新聞網 (2017-05-04 15:44)
艾兒芬妮勇敢為自己而活，施打睪固酮做賀爾蒙變性手術！片約不斷的新生代演員艾兒芬妮這次挑戰演藝生涯最不一樣的角色 - 男孩小雷，生理上是女性，但從小不認同自己的小雷一直希望能成為一個徹頭徹尾的男孩，面對這輩子從未有過的經歷，艾兒芬妮表示真的緊張，但十分認真的她為了這部片做足了萬全的準備，外型大改造，留腋毛、穿著超寬鬆的滑板褲跟衣服，戲中對著鏡子正面剃頭的橋段，真的是帥到讓人不分男女想戀愛！此外，為了做足功課，艾兒芬妮還訪問了許多跨性別者，原本很擔心會不會沒辦法跟他們打成一片，但他們人都超nice，歡迎她私訊任何難以啟齒的問題，非常大方地分享生活的各種酸甜苦辣，讓艾兒芬尼深受啟發，後來也成為了朋友！
威尼斯影展及奧斯卡雙料影后蘇珊莎蘭登暨《親親小媽》後，推出一溫馨家庭喜劇新作《幸福不設限》，在新片扮起超級潮的酷嬤，熱愛爵士及藝術的她把家裡裝潢得像豪宅一樣，處處可見她對於設計的講究與巧思，儼然跟戲裡由娜歐蜜華茲所飾演的不修邊幅媽媽天差地遠，蘇珊莎蘭登表示朵莉是一個思想非常自由的人，沒有事情束縛得了她做自己，成天跟女友混在一起、大口呼麻做自己，率性展露無遺，蘇珊莎蘭登直呼「我可以在戲裡盡情翻白眼、灌酒也沒有人阻止我！」她也認真表示：「這是一部關於忠於自我的電影，人的本質絕不是只是透過性別、性取向所能定義的！」
本文出處
『新聞來源／Wow!NEWS新聞網』
關鍵字：
上一則：跟風張敏 阿雅PO情詩告白小S
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
愛情物語女孩必讀
蔡康永
摘星工廠
我是馬克
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
六層 置物架．手機置物架．牆角置物架．ㄇ型 置物架．門後置物架．SEIWA 置物架．HCG 置物架．AKIRA 置物架．funghi 置物架．不鏽鋼 三層 置物架．頂天立地 置物架．WD 置物架．單層 置物架．掛勾 置物架．創意置物架．浴室 不鏽鋼 置物架．costco 置物架．rody 置物架．Melody 置物架．Disney 置物架．馬桶置物架．折疊置物架．塑膠 置物架．衛浴置物架．桌上型 置物架．伸縮 置物架．CK 置物架．SANRIO 置物架．奶瓶 置物架．置物架
燦爛不孤單的配角 每個「鬼怪」都有戲【NOWnews今日新聞】
五月天與陸警開會 陸網友笑被約談【中央社】
迪麗熱巴討親親 鹿晗心跳狂飆160【NOWnews今日新聞】
網友熱議 演藝圈「學霸藝人」大盤點！【網路溫度計】
EXO變身護膚戰士 NATURE REPUBLIC自然共和國視頻成熱門【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
媽咪寶貝
免驚，孕媽咪做運動超Easy！
孕婦在懷孕階段易出現腰痠背痛、水腫，加上飲食稍不留意即可能發胖，想改善這些狀況可以進行...《詳全文》