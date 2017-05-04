



艾兒芬妮勇敢為自己而活，施打睪固酮做賀爾蒙變性手術！片約不斷的新生代演員艾兒芬妮這次挑戰演藝生涯最不一樣的角色 - 男孩小雷，生理上是女性，但從小不認同自己的小雷一直希望能成為一個徹頭徹尾的男孩，面對這輩子從未有過的經歷，艾兒芬妮表示真的緊張，但十分認真的她為了這部片做足了萬全的準備，外型大改造，留腋毛、穿著超寬鬆的滑板褲跟衣服，戲中對著鏡子正面剃頭的橋段，真的是帥到讓人不分男女想戀愛！此外，為了做足功課，艾兒芬妮還訪問了許多跨性別者，原本很擔心會不會沒辦法跟他們打成一片，但他們人都超nice，歡迎她私訊任何難以啟齒的問題，非常大方地分享生活的各種酸甜苦辣，讓艾兒芬尼深受啟發，後來也成為了朋友！

威尼斯影展及奧斯卡雙料影后蘇珊莎蘭登暨《親親小媽》後，推出一溫馨家庭喜劇新作《幸福不設限》，在新片扮起超級潮的酷嬤，熱愛爵士及藝術的她把家裡裝潢得像豪宅一樣，處處可見她對於設計的講究與巧思，儼然跟戲裡由娜歐蜜華茲所飾演的不修邊幅媽媽天差地遠，蘇珊莎蘭登表示朵莉是一個思想非常自由的人，沒有事情束縛得了她做自己，成天跟女友混在一起、大口呼麻做自己，率性展露無遺，蘇珊莎蘭登直呼「我可以在戲裡盡情翻白眼、灌酒也沒有人阻止我！」她也認真表示：「這是一部關於忠於自我的電影，人的本質絕不是只是透過性別、性取向所能定義的！」







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