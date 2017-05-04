（中央社台北4日電）中國共產黨中央委員會統一戰線工作部繼設立八局之後，又新設立一個正局級部門九局，主要負責新疆工作的形勢分析、政策研究、協調指導和督促檢查，推動中共涉疆各項決策部署的貫徹落實。



中共中央統一戰線工作部宣傳辦公室微信帳號「統戰新語」今天發布上述消息。



統戰新語指出，第九局在形勢分析方面，對大陸國內外涉疆政治、經濟、社會、文化、輿論等情況進行分析研判，制定相關措施。



在政策研究方面，組織展開涉疆重大政策、重要問題、敏感問題的調查研究，向中共中央提出工作對策和建議。



在協調指導方面，對新疆及大陸涉疆社會穩定、民族團結、意識形態、經濟發展、教育就業等重大問題進行協調推進，指導新疆和大陸真正把思想和行動統一到關於新疆工作重大決策部署上來。



在督促檢查方面，推動中共中央關於新疆工作一系列重要會議、重要文件和中央領導重要指示批示精神的貫徹落實。1060504