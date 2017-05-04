格鬥高手徐曉東最近佔領了各大新聞媒體的首頁，在戰勝太極宗師雷雷后徐曉東發話挑戰各路武林高手，今天徐曉東正式發佈媒體見面會，對於各大太極宗師的挑戰做出回應，而現在在某魚上的觀看人數已經達到了600萬之巨，傳送門在此！