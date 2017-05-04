有些書是作家的一生－或至少是很長一段時間－所累積的心血結晶，就好像托爾金對中土世界歷史的執著幾乎貫穿了他的一生，史蒂芬金的《黑暗塔( The Dark Tower)》全系列花了他30年的時間寫作，最終結果是7大部精彩的傑作，以及一個與史蒂芬金其他作品彼此相連的龐大世界觀。早在2007年就有不少製作人與導演陸續想要將《黑暗塔》拍成電影，但一直到2016年才順利開拍，最近這部萬眾矚目的電影終於釋出首只預告。

【遊俠網】《黑暗塔》首支預告

從2007年起，JJ亞伯拉罕與朗霍華兩位導演都一直有意執導《黑暗塔》，不過或許是由於《黑暗塔》整個故事太過複雜，兩位導演最後都與這個作品無緣。

直到2015年才終於有確定的消息出來，《黑暗塔》最後由索尼負責拍攝，《皇室風流史》丹麥導演Nikolaj Arcel 掌舵，Idris Elba 與馬修麥康納Matthew McConaughey兩人主演。

有網友指出如果你把海報變成負片效果，就會看出中間的縫隙確實成為了一座「黑暗塔」

《黑暗塔》敘述在11歲的孩子傑克 (Jake Chambers ，Tom Taylor飾演) 開始看到幻覺，並發現了通往另一個次元的世界「Mid-World」的線索。在那裡他到碰到了最後一個槍客羅蘭·德斯欽Roland Deschain(Idris Elba飾演)，這名以雙左輪手槍為武器的騎士正在試圖前往「黑暗塔」，阻止自己的世界滅亡。

但無數的怪物與神秘的術師黑衣人( the Man in Black，馬修麥康納飾演)擋在他的路上，讓這兩人的征途比想像中的還要艱難許多。

除了這三位主角，電影還有《維京傳奇》Katheryn Winnick 飾演Jack的媽媽

以及Dennis Haysbert飾演年長的羅蘭

《黑暗塔》整部小說世界觀龐大複雜，電影到底能拍多少，拍多好大概讓書迷心臟都要跳出來了，雖然目前我們不知道電影打算塞多少內容，但至少好消息是片商沒有打算來個「一集必殺(?)」什麼的，因為已經有由電影版衍生出的《黑暗塔》影集版預計於今年開拍，明年登上小螢幕。

在電影中你也可以看到《黑暗塔》與其他史蒂芬金改編作品的關聯，像是這幕就出自著名的《靈異魔咒(It)》。

或是同樣嚇死人經典《鬼店(The Shining)》里的飯店也在預告里一閃而過。

是否覺得已經被挑起對於這個神秘世界的好奇心了呢？《黑暗塔》將於8月4日在美國上映。