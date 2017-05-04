跟風張敏 阿雅PO情詩告白小SNOWnews今日新聞 (2017-05-04 17:33)
香港女星張敏昨（3）日在微博上傳與好友周慧敏的合照，並附上一首「情詩」紀念兩人友誼，還被網友誤會是「公開出櫃」。今日凌晨阿雅也跟風分享同一首詩，同時也上傳她與小S的合照，展現兩人濃厚友情。
大、小S（ASOS）合組「S幫」，幫內姊妹有范瑋琪、阿雅、吳佩慈、范曉萱、Makiyo等人，尤其阿雅與吳佩慈和S姊妹高中時同樣就讀華岡藝校，感情更是深厚。網友看到阿雅跟風張敏分享情詩讚頌友情，感動表示：「姊妹情深，有一幫這樣的姊妹淘，此生無憾。」笑虧小S看到應該會「爽炸了」！
詩句全文：
這一世，你安守著我，無約無期
看繁花棲滿枝，聽風推浪，只許一肩
這一世，榮華有你，落寞與你
乍見，便是此生的共勉
於四季裡，描摹彼此生命的輪廓
此一生，僅一念
重逢是我，歸來有你，
以三千溫婉，揮淚笑對
願將這份守候，繪一幅清淺的水墨
於濃處相惜 ，在淡處相念
遠近相宜，便是你我恰好的相伴
若可，請許我守住輪迴與你同在
於雲淡風輕裡，銘刻深情
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