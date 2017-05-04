▲阿雅學張敏PO同一首詩，並附上與好姊妹小S的合照。（圖／翻攝自阿雅微博，2017.05.04）

香港女星張敏昨（3）日在微博上傳與好友周慧敏的合照，並附上一首「情詩」紀念兩人友誼，還被網友誤會是「公開出櫃」。今日凌晨阿雅也跟風分享同一首詩，同時也上傳她與小S的合照，展現兩人濃厚友情。

大、小S（ASOS）合組「S幫」，幫內姊妹有范瑋琪、阿雅、吳佩慈、范曉萱、Makiyo等人，尤其阿雅與吳佩慈和S姊妹高中時同樣就讀華岡藝校，感情更是深厚。網友看到阿雅跟風張敏分享情詩讚頌友情，感動表示：「姊妹情深，有一幫這樣的姊妹淘，此生無憾。」笑虧小S看到應該會「爽炸了」！

詩句全文：

這一世，你安守著我，無約無期

看繁花棲滿枝，聽風推浪，只許一肩

這一世，榮華有你，落寞與你

乍見，便是此生的共勉

於四季裡，描摹彼此生命的輪廓

此一生，僅一念

重逢是我，歸來有你，

以三千溫婉，揮淚笑對

願將這份守候，繪一幅清淺的水墨

於濃處相惜 ，在淡處相念

遠近相宜，便是你我恰好的相伴

若可，請許我守住輪迴與你同在

於雲淡風輕裡，銘刻深情