▲蘇宗怡很懂改車，全是因為老公是汽車達人。（圖／TVBS提供，2017.5.4）

主播蘇宗怡除了播新聞、主持節目，其實她超會改車，因常開著小鋼砲、露營車趴趴走，為此被封為「車壇女戰神」。她接手主持《地球黃金線》，將徹底顛覆坐在播報台上的刻板形象，要把最實用的車規評比、經典汽車賞析帶給大家。

蘇宗怡日前為節目拍攝宣傳片，現場出動市值近五千萬的超跑、露營車及重機助陣，而她換上重機服裝拍攝，過程中頻讓主播興奮爆表：「這樣的場景怎是如此熟悉！」原來這就是她的日常生活觸角，雖然當天氣候不佳，場地颳起陣陣強風，但這不影響蘇宗怡的專業，一鏡到位順利拍完，她也在空檔和專家聊起身上重機配備，讓人驚呼:「她真的很懂車，不是蓋的！」

▲蘇宗怡為節目拍攝宣傳片。（圖／TVBS提供，2017.5.4）

蘇宗怡播報新聞總是專業、認真、嚴肅，但私下的她，一旦坐上駕駛座，就搖身變成女漢子，享受速度操控感外，還愛玩改車，她說：「我的車一定要和別人不一樣！輪圈、碟煞、空力套件通通改」，說完蘇宗怡才透露「我很幸運，枕邊就有位汽車達人！」原來她先生從事汽車行業，兩人從大學畢業認識至今，對車耳濡目染逾二十年，根本是貼身玩家級的私家教練。更多《地球黃金線》內容於平日22：00播出。

▲蘇宗怡接手主持《地球黃金線》。（圖／TVBS提供，2017.5.4）