宋柏緯擠豪乳 「噴麵」難到位狂NGNOWnews今日新聞 (2017-05-04 17:11)
由歐陽妮妮、宋柏緯主演電影《天降神機》近日殺青，宋柏緯為戲男扮女裝，擠出G奶直喊「太辛苦了」。而宋柏緯在劇中還有經典噴麵戲，宋柏緯坦言麵要噴到位真的很難。
宋柏緯在《天降神機》中飾演「黃星徹」，他從馬祖廟神桌上偷走一支手機，裡面有一個叫做「I馬祖」的神奇APP可以預知未來，讓他從不良少年變成英雄少年。而在拍戲過程中還遇到馬祖生日，家裡沒有宗教信仰的宋柏緯跟著松山慈祐宮參加繞境行程，看到七爺八爺、素蘭陣、女八家將等，讓他大開眼界。
宋柏緯為了拍一場揪出色狼的戲，特地反串穿女裝、戴假髮，還擠出傲人「G奶」，讓宋柏緯吃盡苦頭，「原來穿胸罩這麼不舒服，長髮吃得我滿嘴都是。」發誓以後會對媽媽和女友更好。近來女作家被誘姦而自殺的話題不斷，宋柏緯提醒女生，一定要懂得保護自己，如果是他遇到色狼的話，一定會馬上報警。而宋柏緯在劇中有一幕經典「噴麵」橋段，宋柏緯笑說，「原來喜劇片常見的『噴飯』要噴到位真的不容易。」坦言NG幾次就得吃幾次麵，實在很辛苦啊。
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