《甘味》偶像團體「金姬八」誕生 藍葦華誇江國賓哏王NOWnews今日新聞 (2017-05-04 17:22)
藍葦華、游詩璟和江國賓在《甘味人生》中「三足鼎立」互看對方不順眼，雖然戲裡常為了利益起衝突，但其實演員們私下感情好得沒話說，藍葦華還揪游詩璟和江國賓，組成「金姬八」三人組。
藍葦華在《甘味人生》中飾演K大的手下「老八」，因為一場意外害死江大金（江國賓）的老婆吳花（李新），兩人因此槓上。江大金的嫂子翁美姬（游詩璟）又總是求好心切，在大金要復仇的時候報警，壞了他的好事，讓大金對她非常不諒解。
雖然三人在戲裡是死對頭，但戲外卻是好朋友，藍葦華更笑說，「我們三個合在一起，國賓哥=大金 ，詩璟=美姬，我=老八」還要大家不准想歪，不然怕臉書會被檢舉，而這好笑的團名似乎是江國賓想到的，藍葦華大讚他「好有哏」，還釣來游詩璟留言，「金雞...」藍葦華見狀趕緊接話，「金雞新年萬事好，八八八發發發！哈哈哈哈哈哈哈哈哈」逗樂粉絲。
關鍵字：
其他娛樂新聞更多娛樂新聞
編輯首推
摘星工廠
我是馬克
蔡康永
愛情物語女孩必讀
熱門推薦
- 時尚保養
- 家電商品
- 精選分類
- 人氣商品
- 熱賣商品
六層 置物架．手機置物架．牆角置物架．ㄇ型 置物架．門後置物架．SEIWA 置物架．HCG 置物架．AKIRA 置物架．funghi 置物架．不鏽鋼 三層 置物架．頂天立地 置物架．WD 置物架．單層 置物架．掛勾 置物架．創意置物架．浴室 不鏽鋼 置物架．costco 置物架．rody 置物架．Melody 置物架．Disney 置物架．馬桶置物架．折疊置物架．塑膠 置物架．衛浴置物架．桌上型 置物架．伸縮 置物架．CK 置物架．SANRIO 置物架．奶瓶 置物架．置物架
燦爛不孤單的配角 每個「鬼怪」都有戲【NOWnews今日新聞】
五月天與陸警開會 陸網友笑被約談【中央社】
迪麗熱巴討親親 鹿晗心跳狂飆160【NOWnews今日新聞】
網友熱議 演藝圈「學霸藝人」大盤點！【網路溫度計】
EXO變身護膚戰士 NATURE REPUBLIC自然共和國視頻成熱門【Wow!NEWS新聞網】
發燒雜誌更多
康健雜誌
吃辣能減重？９大「秘辛」一次破解！
為什麼有人無法吃辣，有人卻無辣不歡？吃辣可以訓練嗎？吃辣能不能減重？吃辣會不會傷胃？...《詳全文》