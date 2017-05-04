▲藍葦華（右）在《甘味人生》中和江國賓、游詩璟是死對頭，但戲外三人是好朋友。（圖／翻攝自藍葦華臉書，2017.05.04）

藍葦華、游詩璟和江國賓在《甘味人生》中「三足鼎立」互看對方不順眼，雖然戲裡常為了利益起衝突，但其實演員們私下感情好得沒話說，藍葦華還揪游詩璟和江國賓，組成「金姬八」三人組。

藍葦華在《甘味人生》中飾演K大的手下「老八」，因為一場意外害死江大金（江國賓）的老婆吳花（李新），兩人因此槓上。江大金的嫂子翁美姬（游詩璟）又總是求好心切，在大金要復仇的時候報警，壞了他的好事，讓大金對她非常不諒解。

雖然三人在戲裡是死對頭，但戲外卻是好朋友，藍葦華更笑說，「我們三個合在一起，國賓哥=大金 ，詩璟=美姬，我=老八」還要大家不准想歪，不然怕臉書會被檢舉，而這好笑的團名似乎是江國賓想到的，藍葦華大讚他「好有哏」，還釣來游詩璟留言，「金雞...」藍葦華見狀趕緊接話，「金雞新年萬事好，八八八發發發！哈哈哈哈哈哈哈哈哈」逗樂粉絲。