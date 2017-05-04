（中央社台北4日電）大陸國家主席習近平昨天和菲律賓總統杜特蒂通話談北韓問題。中共黨媒分析，東協區域論壇是北韓罕見會出席的外交場合，習近平和杜特蒂通話，主因菲律賓是今年東協領袖峰會的輪值主席國。



菲律賓是朝鮮半島的域外國家，為何習近平要和杜特蒂談北韓問題？中共黨媒人民日報海外版官方微信俠客島今天撰文指出，確切地說，習近平是和「東協峰會主席國」談話。



北韓外務省4月初給東協秘書處去了一封信，核心意思是美韓軍演給北韓帶來威脅，讓東協主持公道。



北韓為何要向東協「告狀」？俠客島文章表示，東協區域論壇（ARF）已經是東亞地區多邊外交的重要舞台，更是除聯合國和不結盟運動外，北韓為數不多的可以有顯示度的外交場合。



此外，在東協的10個成員國中，與北韓建交、並在平壤設有使館的，就有柬埔寨、印尼、馬來西亞、越南、寮國共5個國家。這5國在北韓的對外交往上扮演著非常重要的角色。其中，尤以馬來西亞為甚。



在金正恩哥哥金正男出事前，北韓與馬來西亞關係好得很。馬來西亞公民是唯一可免簽進入北韓的國家人民；歷史上，北韓和美國的多次接觸，也都放在馬來西亞。馬來西亞在北韓的金融外匯市場也扮演重要角色。



上個月，北韓重建外交委員會，頗有外交突圍、或以外交手段緩和危機的意思。東協就是北韓一個突圍方向，北韓是東協區域論壇的成員國，北韓外相可以借助這樣的場合進行外交接觸。



文章說，今年的東協區域論壇外長會議，如果北韓外相出席，必將是媒體關注的焦點。但北韓領導人金正恩不在核問題上做出實質退讓，即使組建外交委員會，也只是給這些資深外交官們下達不可能完成的命令。



如果連東協「老朋友」都不願為北韓外交提供機會，金正恩因核武帶來的外交尷尬可能會一直持續。至於習近平以及美國總統川普之前和杜特蒂的通話，是否提前斷了北韓玩外交遊戲念想？1060504