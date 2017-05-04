（中央社台北4日電）北韓官方媒體罕見點名批評中國大陸對北韓核問題的立場。大陸外交部發言人耿爽今天表示，中國大陸多年來一直秉持客觀、公正立場，按照事情是非曲直，判斷和處理有關問題。



大陸中央電視台新聞中心官方微博「央視新聞」報導，耿爽回應，多年來，中方一直秉持客觀、公正立場，按照事情是非曲直，判斷和處理有關問題。



耿爽重申，中方堅定不移地致力於實現朝鮮半島無核化，維護朝鮮半島和平穩定，推動透過對話協商解決問題。中方希望其他有關各方也能切實負起應有的責任，為地區和平穩定，為本地區人民的共同福祉發揮應有作用。



北韓中央通訊社（KCNA）3日發表評論文章，批評中國大陸在北韓核問題上的立場。並且警告中國大陸，就算冒著失去與長期盟友、最大貿易夥伴的友好關係的風險，北韓也將繼續推進核武器計劃。1060504