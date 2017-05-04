（中央社記者張淑伶上海4日電）幾名中國大陸南京的家長日前突襲檢查為小學供應午餐的企業，居然發現成堆發芽的馬鈴薯、長霉的排骨，豬腳也生熟不分混放，家長們覺得很憤怒。



澎湃新聞報導，負責這所小學餐食的南京奇之樂餐飲服務有限公司說，2日早上7時40分左右，突然有幾名家長出現在店裡，他們還來不及扔掉這些發霉的食材，「恰巧」被家長們看見。



這家公司的負責人說，他們每天要供應4000人左右餐食，用不完的食材會暫放冷藏庫，之後可以用就用，不能用就會處理掉，強調「絕對不會用發霉的食材」。



經家長反應，校方表示，考慮到供餐公司的實際衛生狀況，包括食材、原料的加工處理存在問題，學校決定終止合作。涉事企業也已經停業整改。



報導指出，這家公司為南京5所學校配送午餐，30多名員工每天要負責近4000人餐食，工作量的確比較大。



南京的市場監管部門也發現這家公司存在食品保存銷毀記錄資料不全，食品存儲間沒有溫度、濕度記錄，靠牆存放、生熟不分等5項問題。



有家長質疑，校方是如何讓不合規的午餐企業進入校園的？也有家長說，孩子每次回家都說肚子餓，她還罵孩子要好好吃學校的食物，回想起來，孩子可能是不願意吃發霉的食物。1060504