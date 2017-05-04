（中央社台北4日電）燒烤是街頭常見的平民小吃，除了羊肉、雞軟骨等肉串，燒烤界當中誰是「素菜一哥」，今天引發中國大陸網友熱烈討論。



大陸微博美食自媒體「泰安美食」昨天發表一篇「你認為燒烤界地位最高的素菜是什麼？」文章，成了今天新浪微博熱門話題。



這篇文章提出幾款素菜，還加上評論。



烤香菇：在常人眼中最沒有技術含量的料理，憑藉著串燒料理人的妙手也能拯救最寒冷的心情。尤其在下著雨的冬夜，一頭衝進串燒屋的最初時刻，就需要一串最完美的烤香菇串來開始接下來的溫暖小酌。



文章說，香菇最好烤得乾點，直到靜靜臥在炭火上的香菇出現淺褐色的紋理才好。



烤馬鈴薯片：烤略焦的馬鈴薯片抹上辣醬和孜然，片厚的均勻撒滿砂糖，那真是10串韭菜都不換。大概唯一能勉強相提並論的就只有蒜蓉烤茄子了。



烤茄子：烤茄子各店自有各店的秘方做法，最大眾的，當數蒜蓉烤茄子。將茄子一剖兩半，皮烤得焦焦的，肉上鋪滿蒜蓉佐料等做成的醬汁，味道深受大眾喜愛。還有的，是把圓茄子切片穿串，烤到略乾的時候，刷上醬，這烤出來的味道也是一級棒。



金針菇：豆皮捲金針菇，清爽的口感，美麗的外觀，完美的契合；培根捲金針菇，葷素的搭配，口感簡直完美；就算只是單純的碳烤金針菇，隨便撒點調味料和辣椒，也是燒烤界獨占鰲頭的。



菜捲（乾豆腐捲蔥絲）：很東北的一道料理，至少在其他城市還沒有吃到過。咬下一口乾豆腐捲大蔥，辛辣的蔥味、濃郁的醬味、醇厚的豆腐香氣混合在一起，衝擊著味蕾，讓人欲罷不能。



烤饅頭：饅頭的表皮烤得金黃，裡面依然又白又軟。文章提到最喜歡的吃法，是在饅頭外面刷上一層辣醬，因為刷了羊油變得異常酥香，配合著磨得夠細的辣椒和孜然，趁熱咬一口，滿嘴的熱氣混合著羊肉孜然的味道，咬的時候喀嚓一聲，外酥裡嫩，掉下來的脆脆的薄片簡直是精華。1060504