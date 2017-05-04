（中央社台北4日電）法國國際廣播電台（RFI）報導，為中國大陸律師謝陽辯護的中國大陸維權律師陳建剛一家4口與另一名維權人士張寶成夫婦，傳出3日在雲南旅遊時遭到10多名疑似員警的人帶走，目前去向不明。



法廣引述民生觀察網及多名維權人士在網路上透露，3日下午1時餘，陳建剛夫婦帶著2名未成年兒子與張寶成夫婦一共6人，在雲南景洪旅遊時，被帶往附近派出所。下午5時前後，10多名攜帶槍枝的不明人士抵達派出所，分幾輛警車將陳建剛等人帶走，去向不明。



廣東維權律師葛永喜昨天在推特（Twitter）上表示，收到陳建剛太太鄒少梅發來的微信，指一家人旅遊途中被逮捕。目前他們的情況不明，生死未卜。



另有消息指稱，陳建剛等人被抓捕時，對方並未出示警員證件，6人財物被對方強行搶奪，並強迫陳建剛簽字。



陳建剛是被稱為「709案」的中國大陸大規模逮捕維權人士與律師事件當事人之一的謝陽辯護人。



去年底在會見謝陽後，陳建剛爆出謝陽在被監視居住的6個月期間，曾遭中國大陸警方酷刑虐待。之後在未經他的同意下，北京當局強行終止陳建剛的辯護資格。



陳建剛隨後多次被北京當局約談，並暫停律師執業工作半年。他在3月3日發表聲明強調，自己沒有犯罪，對生命有無限眷戀，若出意外絕對是他殺。1060504