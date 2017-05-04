陸組建空軍兵軍 專家：類似美18空降軍中央社 (2017-05-04 14:04)
（中央社記者張謙香港4日電）針對中國大陸解放軍一支新改編的「空降兵軍」，軍事專家說，這支部隊看來要邁向多兵種合成化發展，類似美軍的第18空降軍。
觀察者網今天報導，中央人民廣播電台軍事新聞綜合欄目「國防時空」1日報導，「五一」期間，「空軍空降兵軍某旅組織300餘名官兵深入駐地村莊…」
報導指出，這是「空軍空降兵軍某旅」的名稱首次亮相，意味著空降兵第15軍已調整為空降兵軍，取消以往番號的數字序列。
報導表示，「空降兵軍某旅」的稱呼也說明，空降兵部隊由師、團制改為旅、營制。
對於以上報導，香港軍事評論員梁國樑今天向中央社記者分析，這說明空降兵軍的成立已確定，但它絕不是新軍種，仍然是空軍下轄軍。
梁國樑認為，整改後的空降兵軍將會向多兵種合成化發展邁進，即不但有空降傘兵，還有空降裝甲兵、砲兵，以及全直升機化的空中打擊旅。
網上資料指出，美軍第18空降軍（XVIII AirborneCorps），屬於陸軍，能在全球任何一個地區迅速完成部署，是一支快速反應部隊，下轄第82空降師、第101空中突擊師等。
另據觀察者網報導，空15軍原先下轄3個師，師下轄團；新的空降兵軍下面就是旅、營。
北京當局早前確認，解放新調整組建84個軍級單位；大陸國防部發言人之後證實，原先的18個集團軍整改為13個，各隸屬於東、南、西、北、中部戰區。
梁國樑說，目前沒有空降兵軍更多的訊息，但可確定它將向多兵種合成化發展邁進，不排除升格為空軍底下一支集團軍的可能性。1060504
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