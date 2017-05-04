郭文貴專訪中斷 美國之音：陸施壓沒用中央社 (2017-05-04 14:01)
（中央社台北4日電）大陸富豪郭文貴日前接受美國之音專訪卻中途斷訊，相關人員事後休假接受調查，引發外界議論。美國之音今天發表聲明指稱，美國政府沒有介入，中國政府的壓力沒有對決策過程發生任何作用。
事隔多日，美國之音今天打破沉默，以公關部主任瑟查克（Bridget Serchak）名義發出聲明表示，與郭文貴採訪有關的決定是由美國之音台長班奈特（AmandaBennett）領導的幾位高層決定的。
聲明指出，管理層從未考慮不進行採訪，也未考慮任何原因縮短進行中的採訪。相關決定是基於核實、平衡和公平的新聞原則，這些原則是新聞行業的標準作法，並普遍適用於美國之音所有語言組，沒有特例。
對於外界質疑是否有美國或中國大陸政府介入，美國之音首先澄清，美國政府沒有任何介入，架設的防火牆也不會允許這樣的介入。至於中國大陸政府的壓力，沒有對決策過程發生任何作用。
逃往美國的郭文貴4月19日接受美國之音（VOA）專訪，直指中國大陸高層內鬥，涉及層級高達中國大陸國家主席習近平、中共中央紀律檢查委員會書記王岐山與中國大陸公安部常務副部長傅政華。
僅管郭文貴在專訪中並未提供任何明確證據，但原先預計3小時的專訪，進行到一半突然喊卡。郭文貴事後直指美國之音員工和北京安全情報部門有複雜關係，且類似情況「不是一兩個」。
事件發生之後，美國之音多名參與專訪的員工，包括中文部主任龔小夏、節目主持人東方、資深編輯李肅、寶申與資深記者楊晨被強迫休假，接受調查。1060504
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