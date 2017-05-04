（中央社記者尹俊傑北京4日電）中國大陸環境保護部今天公布，第1季各級環保部門接獲近9萬件環保檢舉，涉及空氣汙染的比例逾半。華北地區主要是煙粉塵汙染，華南地區民眾反映最多的是惡臭問題。



中國大陸環保部官網上午公布，第1季各級環保部門接獲8萬8131件環保檢舉，55%涉及空氣汙染。其次分別為噪音、水、固體廢棄物汙染檢舉，分別占30%、10%、7%。



其中，環保微信檢舉較2016年同期增加5243件，增幅達52.7%。微信檢舉量前5多的省分分別為廣東、河南、江蘇、浙江和河北，廣東年增率達202.6%。



華北地區的空汙檢舉中，煙塵、粉塵汙染比全中國大陸均值高18%，主要反映暖氣供應鍋爐煙粉塵排放和鋼鐵企業廢氣排放；華東地區工業企業數量多，民眾檢舉工業廢氣汙染比全中國大陸均值高24%。



華南地區民眾檢舉惡臭、異味遠高於其他地區，比全中國大陸均值高28%。其中，廣東省深圳等地垃圾掩埋場惡臭擾民檢舉較多，「反映出該區域城市規劃建設不合理的問題突出」。



東北地區空汙檢舉相對較少，但噪音擾民問題明顯高於其他地區。東北社會生活娛樂噪音和工業噪音檢舉，分別比全中國大陸均值高15%和10%。1060504