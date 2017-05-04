沙塵來襲 北京天空一片灰濛濛中央社 (2017-05-04 12:30)
中國大陸北京市4日遭沙塵襲擊，空氣嚴重汙染，天空漂浮灰濛濛的沙塵使能見度不斷降低。北京多數監測站懸浮微粒（PM10）濃度超過每立方公尺1000微克。中央社記者尹俊傑北京攝 106年5月4日
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