共軍軍報：陸戰機在南海巡航成常態中央社 (2017-05-04 11:55)
（中央社記者張謙香港4日電）中國大陸解放軍報今天報導，大陸南部戰區空軍航空兵某旅戰機於4月中對南海島礁進行巡航。
報導宣稱，這是中國大陸空軍「常態化訓練的一個普通剪影」。
報導表示，自2012年中共第18次全國代表大會以來，中國大陸空軍持續嚴密組織東海警巡、南海戰巡、遠海訓練等行動，以及積極參加聯合軍演、國際救援等任務。
在另一則短評中，解放軍報指出，中共18大以來，解放軍空軍全面推進戰略轉型，「空中警巡、戰鬥巡航形成機制，遠海實戰、防空反導能力升級」。
根據網上資料，大陸方面所謂的「戰巡」，是指戰機一般帶實彈，且會較大程度授權飛行員自主處理突發事件，甚至有啟動火控雷達、受到嚴重威脅時開火的權力。
而且，戰巡一般都有更齊全的配合，比如預警機一般會提前升空，為戰機巡航路線做指示等。
警巡飛行員則遵守和平時期的國際飛行法則，對入侵飛機只做警告驅離等，不會有開啟火控雷達的攻擊性動作。1060504
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