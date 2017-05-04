（中央社台北4日電）中國大陸男子蕭宏慈曾來台宣傳「拍打拉筋自癒」療法，後因違法遭驅逐出境。他在2015、2016年分別於澳洲、英國涉及命案，英國警方4月在倫敦逮捕蕭宏慈；澳洲政府也向英國尋求引渡。



雪梨晨鋒報日前報導，蕭宏慈長期在海外推銷「拍打拉筋自癒」療法，讓不少糖尿病患者放棄藥物治療。到目前為止，蕭宏慈至少涉及2起命案，包括1名6歲的澳洲雪梨男孩，以及1名71歲的英國老婦人。



英國倫敦警方4月25日逮捕蕭宏慈。澳洲政府正在尋求引渡蕭宏慈，以便6月在新南威爾斯省召開指控他涉嫌過失殺人罪的庭審。



報導指出，雪梨1名患有糖尿病的6歲男孩2015年4月參加蕭宏慈的療程，卻不幸喪命。當時這個療程的費用是澳幣1800元（約新台幣3萬9600元）。



雪梨警方表示，男孩參與治療時被禁止進食、不能注射胰島素，最終到飯店附設診所求醫，仍不治身亡。



經過調查後，警方逮捕男孩父母親和外祖母，3人均面臨過失殺人罪指控，如果罪名成立將面臨最高25年的有期徒刑。



蕭宏慈2016年在YouTube上傳影片解釋，聲稱男孩的死「純屬意外」、「跟治療班完全沒關係，他（男孩）本身就有很多疾病。」



蕭宏慈涉及的另一起命案，死者是英國1名71歲的老婦人，她也是一名糖尿病患者。老婦人去年10月在蕭宏慈開設於英國西南部的一家周末治療班裡去世。



婦人兒子馬修（Matthew）表示，「我敢肯定，如果她沒去參加治療，現在肯定還活著。」



綜合新浪新聞、網易新聞等陸媒報導，蕭宏慈自稱曾是美國華爾街銀行家，之後發明一套自稱為「拍打拉筋」的療法，包括拉伸、禁食、拍打身體直到出現瘀傷，甚至破皮、流血。他聲稱這個方法是從「黃帝內經」裡學來的。



2009年開始，蕭宏慈的療法在各地興起，培訓班、體驗營如雨後春筍般開辦，書籍等相關產品也在網路上熱銷。他也曾在2011年來台上節目宣傳，後來遭台北市衛生局以違反醫藥法開罰新台幣5萬元，並被內政部移民署驅逐出境。1060504